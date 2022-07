IL PIATTO FORTE DEL NUOVO EP DI LIAM GALLAGHER E’ LA COVER DI “BLESS YOU” DI JOHN LENNON

Ottima estate per Liam Gallagher. Il suo terzo album in studio da solista, “C’MON YOU KNOW” è salito direttamente al primo posto con 70.000 vendite nella prima settimana e ha festeggiato questo traguardo con due spettacolari concerti al Knebworth Park nello stesso fine settimana, vendendo tutti i 170.000 biglietti per i concerti nel giro di pochi minuti.

Giusto per non mollare il colpo, Liam publica un nuovo EP “Diamond In The Dark”. Il disco contiene la rivisitazio del classico di John Lennon “Bless You”, che debutta ora in formato digitale dopo essere diventato un cult per i fan quando è stato pubblicato nell’edizione deluxe in vinile “C’MON YOU KNOW”.

Considerata una delle migliori ballate di Lennon, “Bless You” è contenuta nell’album “Walls and Bridges” del 1974. La versione di Liam della canzone ne esalta l’atmosfera soul, soprattutto grazie a uno stile vocale molto diverso da quello che normalmente ci aspetteremmo di sentire da lui. Liam ha parlato della sua versione di “Bless You” con Chris Moyles a Radio X. Ha detto: “La canto in modo molto dolce e sexy, molto alla Marvin Gaye, sapete? Molto morbida e così. È quello che succede quando non si bevono latticini e non si fuma. Sono diventato Marvin Gaye!“.

L’EP contiene anche la versione in studio e live di “Diamond In The Dark”.

Photo: Foto: Stefan Brending