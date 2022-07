THE COMET IS COMIG: IL NUOVO ALBUM è ATTESO A SETTEMBRE

I The Comet Is Coming hanno annunciato il loro quarto album “Hyper-Dimensional Expansion Beam” (atteso il 23 settembre, pre-order) con il primo singolo “CODE”.

“CODE” è la prima uscita di Danalogue (Dan Leavers), Betamax (Max Hallett) e Shabaka (Shabaka Hutchings) dopo “Imminent” del 2020.

Il nuovo album, che seguirà “Trust In The Lifeforce of the Deep Mystery” e “The Afterlife”, è stato registrato nei Real World Studios di Peter Gabriel.

Tracklist:

CODE

TECHNICOLOUR

LUCID DREAMER

TOKYO NIGHTS

PYRAMIDS

FREQUENCY OF FEELING EXPANSION

ANGEL OF DARKNESS

AFTERMATH

ATOMIC WAVE DANCE

THE HAMMER

MYSTIK