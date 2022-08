GUARDA BILLY CORGAN FARSI UN GIRO SUL PALCO DEI PORNO FOR PYROS PER ESEGUIRE UNA COVER DEI LED ZEPPELIN

I Porno for Pyros stanno dando un seguito al loro concerto di maggio al Welcome to Rockville, il loro primo vero show dagli anni ’90, dove sostituirono, all’ultimo minuto, l’altra band del frontman Perry Farrell, i Jane’s Addiction. Abbiamo avuto infatti una data a giugno a Los Angeles, dove il batterista Stephen Perkins è tornato al suo posto (era infatti assente al primo ocncerto citato). Ora i PFP hanno continuato la loro reunion con due concerti a Chicago questo fine settimana: Lollapalooza domenica (31 luglio) e un aftershow del Lollapalooza stesso, la sera prima al Metro (30 luglio).

Per il loro concerto al festival hanno avuto un ospite speciale, ovvero Billy Corgan degli Smashing Pumpkins, che si è unito a loro per un’interpretazione di “When The Levee Breaks” dei Led Zeppelin.

Photo: Simon Fernandez / CC BY