JOHN CALE CONDIVIDE UN VIDEO ANIMATO PER IL SUO NUOVO SINGOLO “NIGHT CRAWLING” (C’è ANCHE BOWIE!)

John Cale ha condiviso un video animato per il suo nuovo singolo “Night Crawling”. Il clip vede il polistrumentista dei Velvet Underground percorrere le strade di New York negli anni ’70 insieme a David Bowie.

Il brano è la sua prima uscita dopo il singolo del 2020 “Lazy Day” e la collaborazione con Kelly Lee Owens per “Corner Of My Sky”.

“C’è stato un periodo intorno alla metà-fine degli anni ’70 in cui io e David ci incontravamo a New York. Si parlava molto di lavorare, ma naturalmente finivamo per correre per le strade, a volte fino a non riuscire a tenere un pensiero in testa, figuriamoci a mettere insieme una canzone. Una sera siamo riusciti a incontrarci per un concerto di beneficenza, dove gli ho insegnato una parte di viola in modo da poterci esibire insieme“, ha detto Cale del video in un comunicato stampa. “Quando ho scritto ‘Night Crawling’, era un momento di riflessione su tempi particolari. Quel tipo di NYC che teneva in pugno l’arte, abbastanza forte da tenerla al sicuro e abbastanza pericolosa da mantenerla interessante. Ho sempre pensato che avremmo fatto un altro tentativo di registrare insieme, questa volta senza l’interferenza di essere perennemente fuori di testa! Il bello di creare musica è la capacità di divinizzare un pensiero o un sentimento anche quando la realtà dice che è un’impossibilità logica“.