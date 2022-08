PARE COSA FATTA IL RITORNO DI TOM DELONGE AI BLINK-182

A quanto sembra, Tom DeLonge potrebbe finalmente essere rientrato nei Blink-182.

Le voci sul ritorno del co-frontman hanno iniziato a circolare qualche settimana fa, quando il cantante degli Alkaline Trio, Matt Skiba, che lo aveva sostituito nel 2015 dopo che DeLonge se n’era andato “per cambiare il mondo per i miei figli“, aveva ammesso di non sapere se facesse ancora parte della band.

Più tardi nel corso del mese, gli stessi Blink avevano gettato benzina sul fuoco con un teaser della loro prossima collaborazione con i Funko Pop! (per celebrare il 30° anniversario della band), in cui compare DeLonge.

Sebbene la band non abbia ancora confermato se DeLonge sia tornato o meno nella mischia, il cantante e chitarrista ha iniziato ad accennare a questa eventualità. Ieri ha pubblicato sul suo profilo Instagram una classica foto dei Blink negli anni ’90, con una didascalia che riporta semplicemente il nome della band.

Da allora ha aggiornato la sua biografia per includere i Blink insieme agli Angels & Airwaves (il loro ultimo disco non ci è piaciuto per niente) tra i suoi impegni musicali “attivi” (precisazione necessaria perché mancano i Box Car Racer).

Il trio composto da Mark Hoppus, Barker e Skiba ha registrato due album insieme, “California” del 2016 e “Nine” del 2019, e ha effettuato numerosi tour. Il loro ultimo concerto insieme risale ai primi mesi del 2020. I Blink si sono esibiti lo scorso ottobre nell’ambito della trasmissione “House Of Horrors” di Barker, ma Skiba non era presente: al suo posto si è esibito Kevin Gruft (degli Escape The Fate).

Nel frattempo, DeLonge si sta preparando a pubblicare il suo debutto alla regia, ‘Monsters Of California’, ecco il trailer del film…

Photo: A.Savin (WikiCommons), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons