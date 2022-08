ALBUM: IDI ET AMIN

La ricerca dello shoegaze migliore oggi ci porta a Salt Lake City, città in cui operano questi adorabili IDI ET AMIN. Questi eroi ipersonici prendono un super frullatore e ci buttano dentro MBV, Sonic Youth e pure l’andamento “ciondolante” di certi Pavement, ma in una veste più sonica. Quello che ne esce è lo spaziale “Candy Suck” che fin dal primo ascolto ci fa impazzire.

CANDY SUCK by IDI ET AMIN

Al dià di certi momenti ipersonici in cui lo shoegaze si fa largo a spallate, il disco è davvero un condensato di anni ’90, sin da quella chitarrina iniziale che ci pare quella di “Today” dei Pumpkins. E poi via con le chitarre made in Kevin Shields.

Adorabili quando sporcano tutto senza pietà, distorcendo con il sorriso sulle labbra, ma anche quando si fanno quasi traballanti, con andamenti lo-fi che però non guastano mai. E occhio perché, per quanto possa sembrare che certe volte tutto sia fin troppo superficiale, quando attaccano con il ritornello, beh, difficilmente i ragazzi sbagliano un colpo.

Insomma…che bella sorpresa dallo Utah!

