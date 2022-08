HARRY STYLES ESEGUE UNA COVER DEI WOLF ALICE CON ELLIE ROWSELL

A fine luglio Harry Styles ha chiuso la parte europea del suo ‘Love On Tour’ a Lisbona. I Wolf Alice hanno fatto da gruppo d’apertura per la maggior parte delle date e proprio Ellie Rowsell è intervenuta, durante i bis del live portoghese, per la cover di “No Hard Feelings” dei Wolf Alice, contenuta nel loro album “Blue Weekend” del 2021.

During the last show touring with openers Wolf Alice, Harry Styles performed the band’s song “No Hard Feelings” with lead singer Ellie Rowsell in Portugal. pic.twitter.com/xn4TcfGdzD

