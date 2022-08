THE EARLY NOVEMBER: IL NUOVO ALBUM ARRIVA A META’ OTTOBRE

Si rivedono i The Early November che hanno annunciato l’album “Twenty”, in uscita il 14 ottobre per Pure Noise Records (pre-order). “Twenty” si colloca, come dicono le note stampa, a cavallo tra il passato e il presente, con le sue 10 canzoni che gettano uno sguardo all’indietro ai giorni e agli anni passati, ma guardano anche al futuro. Il risultato è una sorta di paradosso: questo è e non è un nuovo disco degli Early November? Si è no, visto che è un mix di nuovi brani con b-side del passato.

“Twenty è un album di cui siamo estremamente orgogliosi“, afferma Ace Enders. “Cattura perfettamente i momenti salienti dei nostri 20 anni di carriera. Molte di queste canzoni erano originariamente delle b-side scritte nel corso degli anni, alcune delle quali sono le canzoni più forti che abbiamo scritto insieme, ma semplicemente non si adattavano a un album. È quasi un destino che siano state conservate fino ad ora per questa pubblicazione“.

Il singolo “Make It Happen” è citato come il brano più nostalgico dell’album. “Abbiamo scritto il testo guidando per la prima volta nel deserto durante il Warped Tour del 2002“, racconta Ace Enders. “È una canzone che parla di partire e di trovare un modo per far funzionare una relazione pur stando lontani“.

Tracklist:

Track List:

01. Trees

02. Make It Happen

03. Denent

04. Over My Shoulder

05. Five Years

06. The Sand

07. 5am On Sunday

08. My Own Dialogue

09. Pretty Pretty

10. Open Eyes