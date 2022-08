Will Sheff, leader degli Okkervil River, ha annunciato il suo album di debutto da solista, “Nothing Special”, che uscirà il 7 ottobre (pre-order). L’album è stato registrato con i suoi compagni di band degli Okkervil Will Graefe e Benjamin Lazar Davis, oltre che con Christian Lee Hutson, Griffin Goldsmith dei Dawes e Zac Rae dei Death Cab For Cutie. L’album contiene anche voci ospiti di Cassandra Jenkins e di Eric D. Johnson dei Fruit Bats/Bonny Light Horseman. L’album è stato prodotto da John Congleton, Matt Linesch e Marshall Vore in tre session separate. “Estrangement Zone” è il primo assaggio.

“Quando ero solo un ragazzino, mi sono fatto prendere dal sogno di diventare una star del rock and roll. Come tanti altri giovani, mi sono innamorato dell’idea di essere chiamato a percorrere questo glorioso cammino al di fuori della vita ordinaria“, ha scritto Sheff in una dichiarazione sull’album. “Sono poi finito in una band con persone che sentivano questa stessa chiamata, specialmente il nostro brillante batterista Travis Nelsen, che era come un fratello per me. Ci scambiavamo racconti di buffonate esilaranti, eccessi oltraggiosi e morti tragiche come se fossero quasi scritture. Travis e io ci siamo allontanati dolorosamente e lui è morto nelle prime settimane del lockdown. Credo che gran parte di Nothing Special sia incentrata sul lutto per lui, sul lutto per tutto ciò che i miei amici hanno perso, sul lutto per il mito del rock e del rock and roll e sul tentativo di aprire gli occhi a una realtà più trascendente“.

TRACKLIST:

1 The Spiral Season

2 In The Thick Of It

3 Estrangement Zone

4 Nothing Special

5 Holy Man

6 Like The Last Time

7 Marathon Girl

8 Evidence