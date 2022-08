A OTTOBRE IL QUINTO LP DI FRANKIE COSMOS. IL NUOVO SINGOLO SI CHIAMA “ONE YEAR STAND”

A tre anni di distanza dal suo quarto LP, “Close It Quietly“, torna a farsi sentire Frankie Cosmos, che ha annunciato un nuovo full-length, “Inner World Peace” (pre-order), in uscita il prossimo 21 ottobre via Sub Pop Records.

Greta Kline, titolare del progetto, lo ha prodotto e registrato al Figure 8 Recording di Brooklyn insieme ai suoi compagni di band e a Nate Mendelsohn e Katie Von Schleicher.

“Per me l’album riguarda la percezione. Riguarda la domanda “chi sono io?” e se la risposta sia importante o meno”, ha dichiarato la statunitense. “Parla del tempo quantico, delle possibilità dei mondi invisibili. L’album parla di me che mi trovo a galleggiare in un nuovo contesto. Di nuovo adolescente, vivo con i miei genitori. Un adulto che ha scelto di vivere con la mia famiglia in un atto d’amore. Il tempo ci ha spinto in avanti, ci ha invecchiato e ci ha anche congelato. Se non esci di casa, chi sei per il mondo? Puoi portare fuori con te la persona che hai scoperto lì?”

Il primo singolo si chiama “One Year Stand” ed è accompagnato da un video diretto da Eliza Lu Doyle.

“Questo video musicale è stato creato con la mia migliore amica Eliza, che realizza video e performance artistiche. Si sente come un’incarnazione del disco, in quanto è strano e vasto, ma anche contenuto e interiore. Il clown e il gioco sono una parte importante della collaborazione tra me ed Eliza. Volevamo eseguire una danza senza ballare – il tipo di movimenti in cui si cade in momenti privati e banali, giocando senza nemmeno rendersene conto. Coreografare insieme ci ha fatto sentire come se fossimo di nuovo in prima media, tutte id e risate. L’album e il video sono stati realizzati in questi ambienti di amore e piacere”, ha spiegato la Kline.

“Inner World Peace” Tracklist:

1. Abigail

2. Aftershook

3. Fruit Stand

4. Magnetic Personality

5. Wayne

6. Sky Magnet

7. A Work Call

8. Empty Head

9. Fragments

10. Prolonging Babyhood

11. One Year Stand

12. F.O.O.F.

13. Street View

14. Spare The Guitar

15. Heed The Call