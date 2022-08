BEABADOOBEE

Tracklist

1. Beatopia Cultsong

2. 10:36

3. Sunny Day

4. See You Soon

5. Ripples

6. The Perfect Pair

7. Broken CD

8. Talk

9. Lovesong

10. Pictures Of Us

11. Fairy Song

12. Don’t Get The Deal

13. Tinkerbell Is Overrated (ft. PinkPantheress)

14. You’re Here That’s The Thing