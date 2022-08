GUARDA CHUCK D UNIRSI AGLI ANTHRAX PER IL CLASSICO “BRING THE NOISE”

Chuck D si è unito agli Anthrax sul palco dell’Hollywood Palladium di Los Angeles per l’esecuzione di “Bring The Noise”.

Il leder dei Public Enemy si è unito alla band metal venerdì scorso, 29 luglio, dopo che il chitarrista degli Anthrax Scott Ian aveva creato la giusta aspettativa: “Immaginate se voi ragazzi poteste urlare così forte da evocare Chuck D su questo palco“, ha urlato Ian al microfono. “Lasciate che vi chieda di nuovo Los Angeles…“.

“Bring The Noise” è stata originariamente pubblicata dai Public Enemy nel 1987 ed era il singolo principale del loro secondo album, “It Takes A Nation Of Millions To Hold Us Back” (1988). Gli Anthrax hanno poi realizzato la loro versione del brano nel 1991, incorporando la voce di Chuck D.

La band ha recentemente dato il via a un tour nordamericano in co-headlining con i Black Label Society, che si concluderà il 28 agosto a Philadelphia. Gli Anthrax saranno a Milano il 4 novembre: BIGLIETTI QUI.

Photo: Foto: Stefan Brending