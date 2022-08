THE SNUTS PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA A SETTEMBRE

Il prossimo 7 ottobre, via Parlophone Records, gli Snuts pubblicheranno il loro secondo LP, “Burn The Empire“. Il primo album della band era stato un grande successo in UK ma, dobbiamo ammetterlo, non ci aveva fatto impazzire qui a IFB.

La band scozzese arriverà anche in Italia a presentarlo: l’unico appuntamento con loro è previsto per venerdì 16 settembre alla Santeria Toscana 31 di Milano.

I biglietti, che costano 20 € + d.p., sono già disponibili su ‘Ticketmaster.it‘, ‘Ticketone.it‘ e ‘Vivaticket.com‘.