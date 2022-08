AD ANTICIPARE L’ALBUM DAL VIVO DEI THE MUSIC ECCO IL VIDEO LIVE DEL CLASSICO “TAKE THE LONG ROAD AND WALK IT”

Dopo gli show al Barrowland di Glasgow e al Temple Newsam Park di Leeds all’inizio di quest’anno, i The Music pubblicano il primo assaggio del loro prossimo album “Live At Temple Newsam”.

“Take The Long Road And Walk It” è accompagnato da un video dal vivo girato durante il grande concerto della band a Leeds in giugno.

La band proietterà un filmato dal vivo dell’intera performance a Temple Newsam sul proprio canale YouTube esclusivamente per i fan che avranno preordinato l’album dal vivo tramite il proprio sito web.

Gli eventi live hanno segnato i primi concerti insieme del quartetto di Kippax dal 2011 e celebrano i 20 anni dall’uscita del loro classico album di debutto omonimo. Con un warm-up al leggendario Barrowland che ha registrato il tutto esaurito in meno di un’ora e oltre 12.000 persone che hanno riempito il Temple Newsam House, il pubblico sembra proprio non aver dimenticato i The Music.

Parlando della reunion, il cantante dei The Music Robert Harvey ha dichiarato: “11 anni sono tanti. Abbiamo dovuto lasciarci alle spalle molte cose, emozioni crude e paure: come sarebbe stato? Chi verrà? Possiamo ancora farlo? Ma sono stati davvero giorni incredibili. Gli spettacoli sono stati incredibili e il pubblico ha dato il massimo e questo ci ha aiutato a fare lo stesso. Quello che abbiamo noi quattro è unico e speciale, e credo che lo si possa sentire ancora una volta in questa registrazione di un giorno che non dimenticheremo mai“.

“Live At Temple Newsam” uscirà il 2 settembre per l’etichetta della band.

Tracklist:

1 The Dance

2 Take The Long Road And Walk It

3 The Truth Is No Words

4 Human

5 Freedom Fighters

6 Welcome To The North

7 No Danger

8 Drugs

9 Getaway

10 Too High

11 Bleed From Within

12 Inconceivable Odds

13 Strength In Numbers

14 The People

15 The Walls Get Smaller

16 Getaway (Live at Glasgow Barrowland)

17 The People (Live at Glasgow Barrowland)