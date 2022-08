GLI STEREOLAB CONDIVIDONO DUE NUOVI BRANI DAL DISCO IN ARRIVO A SETTEMBRE

Qualche settimana fa gli Stereolab hanno annunciato la pubblicazione di “Pulse Of The Early Brain [Switched On Vol 5]”, prevista per il prossimo 2 settembre via Warp Records.

Con 21 tracce su un triplo vinile (il CD è doppio), questo è il più conciso “Switched On” fino ad oggi, che raccoglie singoli, b-side, collaborazioni, session radiofoniche e altre rarità che non sono ancora apparse nella serie.

Ora la band anglo-francese condivide due nuovi brani, “Simple Headphone Mind” e “Trippin’ With The Birds”, entrambi estratti dall’EP “Simple Headphone Mind” del 1997, realizzato insieme a Nurse With Wound.

Photo Credit: Steve Double