NUOVO ALBUM PER PULLED APART BY HORSES: “REALITY CHEQUE” E’ IN USCITA IL 30 SETTEMBRE

Diventati un trio, i Pulled Apart By Horses hanno confermato l’uscita del loro nuovo disco “Reality Cheque” il 30 settembre. “Rinse And Repeat” e “First World Problems” sono i primi assaggi (usciti anche in un 7″ via Alcopop Records).

Le session di registrazione si sono svolte al The Nave di Leeds con il produttore Matt Peel e con un occhio di riguardo per alcune influenze rock classiche del gruppo rispetto a quelle citate in passato.

“I nostri gusti musicali cambiano ogni mese, per non parlare del corso degli anni, quindi non saremo mai il tipo di band che fa sempre lo stesso album“, dice Tom Hudson. “Siamo sempre stati quel gruppo che, in termini di vendite, è ‘troppo pesante per i ragazzi indie e troppo indie per i ragazzi heavy’, ma è piuttosto bello che la gente non sappia dove collocarci, perché significa che nessuno può facilmente affibbiarci un nome di genere. Ora abbiamo la libertà di essere semplicemente ciò che siamo“.

Tracklist:

Pipe Dream

First World Problems

Sleep In Your Grave

Rinse And Repeat

Devil Inside

Rat Race

Positive Place

Fear Of Missing Out