VIDEO: BREANNA BARBARA

Dopo oltre sei anni dal suo debutto sulla lunga distanza, “Mirage Dreams”, Breanna Barbara è pronta a ritornare con il suo sophomore, “Nothin’ But Time” (pre-order), in uscita il prossimo 11 novembre via Fuzz Club Records.

Registrato nei mesi appena precedenti l’inizio della pandemia, il nuovo LP è stato prodotto da Andrjia Tokic (Alabama Shakes), che aveva già lavorato con lei anche per il suo esordio.

“Io sono per il non aver paura della propria voce”, afferma la musicista di stanza a NYC. “La via d’uscita dai momenti più difficili è dentro di voi. Tu sei abbastanza”

La statunitense ha inoltre condiviso un primo singolo, “Diamond Light” e qui sotto potete vedere il relativo video.

Dice Breanna del nuovo singolo: “”Diamond Light” è una canzone sulla memoria e su come questa possa cambiare attraverso la percezione del tempo. Qualcuno una volta ha detto che la vita è come viaggiare su un treno all’indietro, si va avanti, ma si vede solo dove si è stati. Io ho questi ricordi di quando ero bambina e più invecchio più comincio a vederli in modi diversi. Equiparo “Diamond Light” a quei momenti scintillanti che rimangono impressi nel cervello e continuano a muoversi nel tempo con sfaccettature e facce diverse, un po’ come un diamante”.

Pieno di atmosfere nostalgiche, il pezzo si muove con tranquillità tra leggere influenze psichedeliche e toni poppy e catchy disegnati con splendide chitarre: piacevole e deliziosamente melodico!

Listen & Follow

Breanna Barbara: Spotify