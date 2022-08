VIDEO: GRAVE GOODS

Poche settimane fa vi abbiamo parlato dei Grave Goods, una nuova band composta da membri di PINS, September Girls e Girls Names: il prossimo 9 settembre, via Tulle, pubblicheranno il loro primo LP, “Tuesday. Nothing Exists.”

Dopo “Come”, rilasciato a giugno, ecco un altro nuovo singolo, “Source”, di cui potete vedere il video qui sotto.

La batterista Sarah Grimes dice del pezzo: “Questa è stata la seconda canzone che abbiamo scritto. È stata scritta prima con la batteria e la chitarra, volevamo che fosse davvero minimale nella strofa con la batteria e la voce e contrastata da ritornelli più forti con la chitarra e la batteria che lavoravano insieme, con il basso aggiunto in seguito. Quando stavamo strutturando la canzone abbiamo preso la linea di chitarra del ritornello e l’abbiamo usata come introduzione per attirare l’attenzione del pubblico. Quando abbiamo scritto la canzone all’inizio, avevo un microfono accanto a me e sussurravo “ha ha” alla fine di ogni battuta durante le strofe. Quando abbiamo iniziato a suonare la canzone dal vivo, abbiamo deciso di inserirla di nuovo: io che sussurravo “Ha Ha” in punta di piedi cercando di raggiungere il microfono di Lois”.

Cattiva e incazzata, la nuova canzone è decisamente claustrofobica e le sue influenze post-punk dai ritmi incalzanti sono esaltanti quanto piene di energia: cupa, ma esplosiva ed eccitante!

Listen & Follow

Grave Goods: Bandcamp | Soundcloud | Spotify | Facebook