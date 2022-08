VIDEO: TREMENTINA I Can Show You Wonders

Ritroviamo con piacere i cileni Trementina che tornano con un nuovo brano, “I Can Show You Wonders”. La band si è sempre mossa molto bene in un mondo onirico ricco di influenze e suggestioni, capaci di essere avvolgenti tanto quanto ballabili. Riascoltarli, dopo un po’ di tempo, è sicuramente una bellissima sorpresa.

Il nuovo singolo è bello pimpante e lanciato. Chitarre in distorsione, un sacco di noise ma una melodia che emerge limpida. Insomma, i ragazzi sono tornati e noi siamo molto felici!

