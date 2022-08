“CREDO CHE ABBIAMO REALIZZATO IL MIGLIOR DISCO POSSIBILE IN QUESTO MOMENTO”: STEFAN LARSEN CI PARLA DEL NUOVO, MAGNIFICO, ALBUM DEI NORTHERN PORTRAIT

di Riccardo Cavrioli e Stefano Bartolotta

Dopo una lunghissima pausa, tornano proprio oggi i nostri danesi del cuore, e lo fanno con un disco denso di contenuti e di emozioni. “The Swiss Army” è un lavoro con il quale i Northern Portrait declinano il proprio riconoscibilissimo stile con fantasia, varietà e cura dei dettagli. Sono canzoni di grande intensità e di alto profilo, con le quali il quartetto ha affrontato volentieri nuove sfide, anche dal punto di vista vocale, ma senza mai snaturarsi, e, semplicemente, riuscendo a mettere meglio in evidenza rispetto al passato l’ampiezza delle proprie influenze e del proprio gusto musicale. In definitiva, per ispirazione compositiva e qualità interpretativa e produttiva, questo disco merita di essere considerato tra i migliori di questo già ottimo 2022, e ha tutte le carte in regola per superare la prova del tempo ed essere ricordato negli anni a venire.

Noi abbiamo avuto l’onore di poter ascoltare il disco prima della sua uscita e di poter inviare un po’ di domande alla band via mail, e nelle loro risposte c’è tutto quello che già avevamo notato all’ascolto, ma spiegato molto meglio e con dovizia di particolari. Dalla genesi del disco, all’approccio con cui è stato realizzato, alle influenze, alla soddisfazione per il risultato, in queste risposte c’è l’anima di un album e di una band che meritano ogni elogio possibile.

Leggete con attenzione e ascoltate questo capolavoro: siamo sicuri che lo adorerete anche voi.



Bentornati ragazzi! La prima domanda è ovvia, lo so… ma… dove siete stati per tutto questo tempo (non vorremmo sbagliarci ma l’ultimo disco risale addirittura a dicembre 2013)?

Grazie. Siamo felicissimi di essere tornati con nuova musica – o almeno nuova per gli ascoltatori; il disco è stato terminato da un bel po’ di tempo, ma sai, a causa del Covid, della carenza di materiale per i vinili, ecc. è stato ulteriormente ritardato. Comunque, siamo molto contenti che sia finalmente uscito. E siamo davvero molto soddisfatti dell’album. Dall’ultima volta che abbiamo pubblicato qualcosa siamo stati tutti impegnati nelle nostre attività individuali, che potrebbero essere noiose da raccontare, ma abbiamo anche fatto musica in varie costellazioni. Io (Stefan, baritono e chitarrista ritmico), per esempio, sono stato in tour con una cantante danese che, tra l’altro, ha contribuito con l’armonica a un paio di canzoni del nostro nuovo album.

In Italia in questi giorni abbiamo temperature molto alte, pure troppo elevate. Ma è vero che anche in Danimarca il caldo è decisamente anomalo e insolito per voi? Noi in Italia forse siamo più abituati di voi a queste temperature da record…

In Danimarca siamo abituati a un clima estivo che va molto su e giù, quest’anno, però, abbiamo battuto il record di temperatura massima di luglio del 1941. Ma per voi potrebbe comunque sembrare una temperatura standard, visto che si tratta solo di 37°C. Un paio di volte in passato ho trascorso l’estate in Spagna, dove faceva un caldo boia. Quindi qui è ancora relativamente mite.

Il governo di Copenaghen, il 1° febbraio, è stato il primo nell’Unione Europea a rimuovere tutte le restrizioni interne relative alla pandemia di Covid 19. Come avete vissuto questi anni e come appare ora la situazione in Danimarca?

Beh, nessuno sembra aver detto che la Danimarca è stata la prima a rimuovere le restrizioni: tutto quello che abbiamo sentito è che la Svezia (i nostri vicini) ha attraversato la pandemia senza quasi nessuna restrizione. Ma forse mi sbaglio. Ad ogni modo, questi sono stati ovviamente anni strani, in cui non si è potuto continuare a lavorare come al solito. Ma a livello personale mi sono trovata bene a lavorare da casa e ad avere una visione diversa di ciò che è importante nella vita. Detto questo, mi sono sentito come in uno strano film e il ragnarok si avvicina, di tanto in tanto.

Cominciamo a parlare del nuovo disco. Sono tutte canzoni recenti o ce ne sono alcune che sono state scritte molto tempo fa e che avete ripreso in mano?

Avevamo alcune canzoni in programma per dare il via alle cose, “Once Upon a Bombshell” era una di queste e credo che la prima idea fosse quella di registrare un EP, ma poi ben presto ci siamo trovati con un pozzo di idee e abbiamo dovuto riconsiderare il tutto e così abbiamo deciso di fare un album. Tutto è iniziato quando Jesper ha suggerito di prendere in prestito una sala prove per divertirci, dopo che non avevamo suonato insieme per un bel po’. All’epoca Caspar viveva in America, quindi eravamo solo io, Michael e Jesper, e, ben presto, è stato evidente che c’era abbastanza materiale per far partire qualcosa. Direi che probabilmente sei o sette brani che sono finiti sull’album sono stati scritti durante la registrazione. Un buon numero di altre canzoni erano in rotazione, diciamo così, ma sono state conservate per un secondo momento.

Il titolo dell’album e l’immagine pixelata del franco svizzero sulla copertina mi fanno pensare che ci sia un concetto che lega tutte queste canzoni. Ad esempio, non so, la necessità di essere neutrali quando non si vuole, o cose del genere. Sono solo visionario o c’è davvero qualcosa di simile?

È una buona domanda. Non lo considero assolutamente un concept album, ma ci sono alcuni temi ricorrenti nelle canzoni, credo…una sorta di commento sul fatto che i soldi parlano e sulla direzione in cui il mondo sembra andare. Ma si tratta di un tema piuttosto libero. Dovrò pensarci su.

Avete introdotto qualcosa di nuovo nel vostro processo creativo per questi brani? Ve lo chiedo perché penso che, in generale, queste siano le vostre canzoni più intense e, a volte addirittura drammatiche e, dal punto di vista sonoro, le più stratificate. La mia opinione è guidata in particolare dalle voci, dove, a mio avviso, c’è molta profondità e cura dei dettagli. Se siete d’accordo, come siete arrrivati a questo? Stefan, hai semplicemente seguito l’umore delle canzoni o hai voluto affrontare nuove sfide a prescindere da come erano i brani?

Beh, credo che il modo in cui sono venute fuori le canzoni sia una conseguenza del fatto che volevamo fare qualcosa di un po’ diverso ma comunque riconoscibile, come un riflesso di qualsiasi disco abbia girato sui nostri giradischi. Sono d’accordo sul fatto che, rispetto al nostro precedente album “Criminal Art Lovers“, queste nuove canzoni siano più drammatiche, ma non era questo il nostro obiettivo. Il suono si è semplicemente evoluto durante il processo di registrazione. Inoltre, essendo il nostro un team di registrazione piuttosto fai-da-te, sia per questo che per i precedenti album, abbiamo probabilmente acquisito maggiore dimestichezza con le attrezzature e con il modo di creare più atmosfera durante la registrazione e il mixaggio. Quando ho registrato le mie parti vocali, credo che il trucco principale sia stato semplicemente quello di abbassare le luci e mettere su un televisore muto qualcosa di umorale, in modo da non diventare troppo intenso e iniziare a canticchiare troppo, cosa che a volte ho la tendenza a fare. Quando si tratta di trovare l’equilibrio tra dramma, intensità e leggerezza, personalmente trovo il primo album solista di Jarvis Cocker assolutamente perfetto. È una vera ispirazione per me e un disco che cerco sempre di ricordare a me stesso quando registro sia le parti di chitarra che quelle vocali.

Ci sono canzoni che hanno il vostro classico marchio di fabbrica, ma mi piace quando nel disco troviamo anche delle sorprese. Penso ad esempio a “World History part I and II”, una canzone sbarazzina che ricorda i Blur, e poi a “From Here Our World Extends”, che mi ha decisamente colpito perché sembra quasi una bossa nova al rallentatore. Una canzone che adoro. In passato si sono spesso accostati i Northern Portrait agli Smiths, ma in questo disco mi sembra che le influenze siano varie e molto ricche, cosa ne pensi?

Grazie, pensa che sono due delle mie canzoni preferite dell’album. Mi sembra di ricordare che ho scritto “World History part I” mentre ero in bicicletta, subito dopo aver ascoltato l’eccellente album di Graham Coxon “Happiness in Magazines”, quindi il riferimento ai Blur potrebbe non essere così casuale. Originariamente ‘World History part II’ doveva essere una canzone a sé stante, ma poi è nata l’idea di unirle in un unico brano che credo funzioni abbastanza bene. Il demo della prima parte è strano da ascoltare, perché sono io, con un sacco di rumore di traffico, a cantare dei versi e a dare indicazioni sulla progressione degli accordi, senza alcuno strumento a supporto. Quando Michael mi ha fatto ascoltare il demo di “From Here Our World Extends” ho capito che sarebbe stato uno dei miei brani preferiti in futuro e sono davvero soddisfatto del modo in cui siamo riusciti a registrarlo. Il paragone con gli Smiths non è mai stato un problema per noi, voglio dire, quella band si è sciolta vent’anni prima che noi registrassimo qualcosa. Inoltre, perché mai dovremmo essere infastiditi dall’essere paragonati a un gruppo così brillante? Senza ulteriori paragoni, io stesso sono un grande fan di Chris Isaak, che è sempre stato paragonato a Roy Orbison e una volta che ho assistito a un suo spettacolo ha suonato “Oh, Pretty Woman” e “Only the Lonely”: non vedo alcun problema in questo. Anzi, secondo me è davvero bello. È solo una questione di riconoscerlo, credo.

Tutto ciò che facciamo è probabilmente il risultato di ciò che ci appassiona nel momento in cui scriviamo e registriamo e questa volta avevamo un programma leggermente diverso rispetto al passato. Ma il nucleo di ciò che ci piace è sempre più o meno lo stesso.

Ma se dico che “Pool Cue Vigilante” è la vostra “Ten Storey Love Song” (canzone degli Stone Roses) vi arrabbiate?

No, per niente. Adoro “Ten Storey Love Song”, quindi se è quello che pensi sono lusingato. Credo però di aver avuto in mente qualcosa di leggermente diverso quando è stata scritta e registrata. È stata l’ultima canzone scritta per l’album. Avevamo deciso di chiudere l’album con un’altra canzone, “Yes Man Forever”, che è stata registrata ed era pronta. Non è assolutamente una brutta canzone, ma “Pool Cue Vigilante” sembrava in qualche modo concludere l’album in modo più completo. Quindi “Yes Man Forever” sarà molto probabilmente inserita in una futura pubblicazione della Matinée.

Alla fine dell’ascolto, si ha la forte sensazione di aver appena goduto di un classico senza tempo. Quali erano i vostri sentimenti nei confronti di questo album nel momento in cui lo avete terminato, e quali sono i vostri sentimenti ora? Vi sentite come in una sorta di “abbiamo appena fatto uno di quei dischi“?

Credo che sia sempre un po’ rischioso recensire i propri dischi in questo modo, ma posso dire onestamente che il disco mi è piaciuto molto quando ho ascoltato per la prima volta la versione finita e masterizzata. Poi, con il ritardo dell’uscita causato dalle cose già citate, c’è stato un periodo in cui non l’ho ascoltato. Poi, all’improvviso, è arrivato l’LP in vinile e sono lieto di poter dire che, riascoltandolo, non mi sono sentito diverso: credo che abbiamo realizzato il miglior disco possibile in questo momento. Naturalmente ci sono piccoli difetti qua e là, ma credo che questo lo renda un disco molto vivo.

Se guardate alla vostra magnifica discografia passata, c’è qualche canzone che riascoltate sempre con piacere e che considerate, ormai, “uno dei vostri classici“?

In generale sono molto contento di quasi tutto quello che abbiamo pubblicato finora. Non c’è nulla di troppo imbarazzante, se me lo chiedi, ma un classico…? Va bene, ho avuto la possibilità di presentare il mio nuovo piccolo gruppo solista chiamato The Saint Larsen a un festival online nelle Filippine durante il lock-down, dove ho suonato una combinazione di canzoni dei Northern Portrait e mie, e l’organizzatore ha richiesto specificamente “I Give You Two Seconds to Entertain Me”, che è stata la seconda canzone che abbiamo registrato e che so che alcuni altri gruppi hanno coverizzato – quindi forse quella(?).

State prenotando spettacoli al momento o è già in programma un tour? Abbiamo ancora un bel ricordo del vostro splendido show all’Ohibò, a Milano, con i The Holiday Crowd, quindi ci piacerebbe molto rivedervi, ovviamente impazziremmo se ci fosse uno show italiano, ma siamo anche pronti a viaggiare in altre location europee. C’è qualcosa in ballo?

Siamo aperti alle prenotazioni per i concerti, ma non è ancora stato pianificato nulla e incrociamo le dita perché non ci siano restrizioni ai viaggi nel prossimo futuro. Quindi se conoscete qualcuno che conosce qualcuno che ha bisogno di musica dal vivo, fatemelo sapere. E ovviamente ci piacerebbe venire in Italia! Ci siamo divertiti molto con The Holiday Crowd, una compagnia squisita e un gruppo eccezionale. Spesso indosso la loro maglietta di quel tour. Quindi sì, speriamo proprio che si faccia qualcosa.