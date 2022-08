EDDIE VEDDER ONSTAGE CON I STROKES PER “JUICEBOX”

Eddie Vedder si è unito agli Strokes sul palco di Seattle. La band stava aprendo per i Red Hot Chili Peppers quando Vedder si è unito a loro per un’interpretazione di “Juicebox”.

Vedder è da molto tempo un fan della canzone, apparsa nell’album del 2005 dei The Strokes, “First Impressions Of Earth“. Il frontman, giusto per fare un salto indietro, si era già unito alla band newyorkese nel 2019, quando avevano eseguito “Juicebox” e “Hard To Imagine” dei Pearl Jam.

L’aveva definita una delle sue canzoni “preferite” e, in precedenza, aveva ricordato di aver detto al frontman degli Strokes Julian Casablancas quanto gli piacesse il brano. Casablancas ha restituito il favore, ammettendo, in seguito, che la canzone era stata ispirata da “Not for You” dei Pearl Jam.