GIA’ NUOVA MUSICA DAI KILLERS: ASCOLTA IL SINGOLO “BOY”

I Killers hanno pubblicato la loro nuova canzone “Boy”. Secondo la band, il brano è precedente al disco “Pressure Machine” del 2021 e anzi, ha contribuito a ispirare il materiale di quell’album. I Killers hanno proposto il brano per la prima volta al Mad Cool Festival di luglio a Madrid. Il brano è prodotto dagli stessi Killers, da Stuart Price e da Shawn Everett.



Brandon Flowers ha spiegato in un comunicato: “Questa è stata la prima canzone scritta dopo che abbiamo dovuto cancellare il tour di Imploding the Mirage a causa della pandemia. Mi ero da poco trasferito nello Utah e ho iniziato a fare dei viaggi a Nephi, dove sono cresciuto. Ho scoperto che il luogo da cui avevo voluto disperatamente fuggire a 16 anni era ora un luogo in cui non potevo smettere di tornare. Ho un figlio che si avvicina all’età che avevo io in quel periodo della mia vita. Con “Boy” voglio dire a me stesso e ai miei figli di non pensarci troppo. E di cercare le “frecce bianche” nella loro vita. Per me ora le frecce bianche sono mia moglie, i miei figli, le mie canzoni e il palcoscenico“.