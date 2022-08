RITORNA LA “STRANA” COPPIA LUKE HAINES & PETER BUCK. IL NUOVO ALBUM E’ ATTESO A FINE OTTOBRE.

Non c’è stato un gran clamore in UK per l’annuncio del ritorno di questa “strana” coppia. Anzi, a dire il vero non lo abbiamo letto praticamente da nessuna parte. Ma a noi le cose strane non dispiacciono e i nomi in campo sono di tutto rispetto, quindi ci pareva doveroso segnalare che è in uscita, a fine ottobre, per Cherry Red il secondo album collaborativo tra Luke Haines (Auteurs/Baader Meinhof/Black Box Recorder) e Peter Buck (R.E.M.). Il disco segue “Beat Poetry For Survivalists” del 2020.

Già le note stampa sono ironiche: “Peter Buck suona la chitarra e alimenta con LSD un sintetizzatore Moog rotto, mentre Luke Haines canta canzoni su Dio, strimpella occasionalmente la chitarra e suona il flauto di Pan“.

Le stesse note continuano su questo tono: “Negli ultimi due anni, durante i lockdown, Luke Haines e Peter Buck si sono ritirati in un bunker della guerra fredda e hanno registrato questo doppio album/manifesto, in risposta alla domanda: Perché tutti i ragazzi sono super-incasinati?”

Quello che solletica è il fatto che Luke Haines e Peter Buck pare suoneranno dal vivo negli Stati Uniti, in Europa e nel Regno Unito all’inizio del 2023.

Al momento non c’è un singolo, ma solo la tracklist di “All The Kids Are Super Bummed Out”:

CD ONE

1 The British Army On LSD

2 The Skies Are Full Of Insane Machines

3 Sunstroke

4 45 Revolutions

5 Won’t Even Get Out Of Bed

6 Psychedelic Sitar Casual

7 Subterranean Earth Stomp

8 The Commies Are Coming

9 The First Time I Met God

CD TWO

1 Minimalist House Burns

2 Exit Space (All The Kids Are Super Bummed Out)

3 Iranian Embassy Siege

4 You’re My Kind Of Guru

5 Flying People

6 Diary Of A Crap Artist

7 And We Will

8 Waiting For The UFOs