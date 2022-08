THE MARS VOLTA: ECCO L’ANNUNCIO DEL NUOVO ALBUM. IL DISCO OMONIMO ESCE A META’ SETTEMBRE

I Mars Volta hanno annunciato un album omonimo (16 settembre, pre-order) che sarà il loro primo disco in un decennio e hanno pubblicato il nuovo brano “Vigil”.

Dopo essere tornati con “Blacklight Shine” a giugno e aver condiviso “Graveyard Love” il mese scorso, i Mars Volta hanno presentato un terzo brano intitolato “Vigil”, accompagnato da un video diretto da Omar Rodríguez López.

Tracklist:

Blacklight Shine

Graveyard Love

Shore Story

Blank Condolences

Vigil

Que Dios Te Maldiga Mi Corazon

Cerulea

Flash Burns From Flashbacks

Palm Full Of Crux

No Case Gain

Tourmaline

Equus 3

Collapsible Shoulders

The Requisition