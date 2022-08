OVO: IL NUOVO SINGOLO CHE ANTICIPA “IGNOTO” SI CHIAMA “DISTILLATI DI TENEBRE (PART 1)”

“Ignoto” è il nuovo e decimo album degli OvO, ed è un album che si differenzia da tutti i lavori realizzati in precedenza dal leggendario duo italiano, formato da Stefania Pedretti (?Alos, Allun) e Bruno Dorella (Ronin, Bachi da Pietra, Tiresia, GDG Modern Trio, Sigillum S), pur proseguendo con assoluta coerenza una storia longeva e rivoluzionaria. In uscita il 23 settembre 2022 in CD, vinile e digitale per l’etichetta canadese Artoffact Records con distribuzione italiana Audioglobe, “Ignoto” fa seguito a “Miasma” – risalente al febbraio del 2020 – ed è in qualche modo una reazione al caos che ha contraddistinto la band e tutti noi in questi ultimi anni.

Dopo il primo estratto “La Morte Muore (Part 2)”, il nuovo singolo “Distillati Di Tenebre (Part 1)” è una specie di assalto crust o follia black metal. All’interno di un album perlopiù strisciante e astratto, un calcio in faccia nello stile punk degli OvO.

Foto di Sara Dresti