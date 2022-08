VIDEO: MILLY

Dopo il loro primo EP, “Wish Goes On“, uscito lo scorso anno, i Milly annunciano il loro debutto sulla lunga distanza, “Eternal Ring” (pre-order), in arrivo il prossimo 30 settembre via Dangerbird Records.

Scritte dalla band californiana, le nove canzoni che compongono questo loro esordio full-length, sono state prodotte, mixate e masterizzate da Corey Coffman dei Gleemer.

Il loro nuovo singolo si chiama “Ring True” ed è accompagnato da un video diretto da Justice Vaughn Ott.

“”Ring True” è nato inizialmente come una breve poesia che avevo scritto”, spiega il frontman e songwriter Brendan Dyer, “Volevo sentirmi vivo e libero e le parole sono uscite dal mio sistema. Quando ho iniziato a musicare le parole, ho pensato alla libertà che ho sempre provato ascoltando gruppi come Death Cab for Cutie e The Smiths. C’era anche un accenno intenzionale ad alcuni dei miei eroi dell’alt country come Kurt Vile e Lucinda Williams in alcuni dei twang che inseguivo con la mia chitarra”.

La voce di Dyer è decisamente pulita e tranquilla, accompagnata solamente da arpeggi delicati, prima dell’entrata di alcune rumorose inserzioni strumentali dai sapori shoegaze che continuano a cambiare il ritmo nel corso degli oltre quattro minuti della canzone e ci fanno fare un tuffo negli anni ’90: riflessiva, ma allo stesso tempo capace di mettere in luce la potenza del gruppo di stanza a Los Angeles.

Listen & Follow

Milly: Bandcamp | Spotify | Facebook