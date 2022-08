Courtney Barnett è attualmente negli Stati Uniti per presentare il suo terzo album, “Things Take Time, Take Time“, uscito lo scorso novembre.

Ieri mattina la musicista di Melbourne è stata anche in TV al “Saturday Morning” della CBS per alcune Saturday Sessions.

L’australiana ha suonato ben tre canzoni, “Rae Street”, “Write A List Of Things To Look Forward To” e “Before You Gotta Go”, tutte estratte dalla sua fatica più recente.