I KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD CANCELLANO LE RIMANENTI DATE EUROPEE A CAUSA DI UN PROBLEMA DI SALUTE

I King Gizzard & The Lizard Wizard erano finalmente tornati in Europa a suonare dopo questi due anni e mezzo di pausa forzata.

La folle band psych-rock di Melbourne, infatti, aveva finalmente l’occasione per presentare il suo ventesimo LP, “Omnium Gatherum“, uscito lo scorso aprile, oltre ai lavori usciti nel 2020 e nel 2021.

Dopo alcune date, però, gli australiani hanno deciso di cancellare le rimanenti date del tour a causa di problemi di salute di Stu MacKenzie, che soffre del morbo di Crohn: il frontman del gruppo di Melbourne ora si deve sottoporre con urgenza a una terapia e ciò ovviamente non gli permette di essere in giro per il mondo.

“Sfortunatamente, a causa di una crisi di salute personale, dovremo cancellare le rimanenti date nell’Unione Europea e nel Regno Unito”, ha scritto Mackenzie in una dichiarazione condivisa nella notte sulla pagina Instagram della band. “Negli ultimi dieci anni circa ho affrontato il morbo di Crohn come meglio potevo. È un miracolo che non abbiamo cancellato nessuno spettacolo in passato. Ma in questo momento la mia salute è davvero in pessime condizioni e ho bisogno di tornare a casa per sottopormi a cure urgenti”.

Mackenzie ha poi sottolineato di aver “sempre mantenuto private le mie battaglie con il Crohn”, citando il desiderio di evitare che la sua condizione ostacolasse la sua narrazione personale. “Forse non sono definito da essa”, ha continuato, “ma certamente ne sono dettato. La sua minaccia incombente ha condizionato quasi tutte le decisioni più importanti della mia vita adulta. Ci penso, pianifico e pianifico ogni giorno. So che molte persone hanno a che fare con malattie croniche. Mi dispiace. È uno schifo”.

Non erano previste date italiane nel corso di questo tour.

Photo Credit: Jason Galea