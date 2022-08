VIDEO: MIDNIGHT RODEO

I Midnight Rodeo sono una nuovissima band di Nottingham sotto contratto con la prestigiosa Fat Cat Records di Brighton.

Il gruppo inglese è arrivato appena al suo secondo singolo, “Shootout Sunday”, accompagnato da un video girato da Ciaran Grant.

La formazione britannica dice del brano: “”Shootout Sunday” parla del viaggio e dell’attesa per gli obiettivi della vita e dell’inevitabile sensazione di insoddisfazione quando si raggiunge la meta. È una rivisitazione in chiave occidentale della fallacia dell’arrivo; una storia alla Bonnie & Clyde di due amanti che piangono la fine del viaggio”.

I Midnight Rodeo si tuffano in mezzo a mondi psichedelici dai toni cupi che ci ricordano le La Luz come gli Allah-Las, mentre non dimenticano mai di creare delicate sensazioni melodiche: un gruppo da seguire con interesse.

Listen & Follow

Midnight Romeo: Bandcamp | Spotify | Facebook