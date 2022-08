50 CENT: DATA MILANESE AD OTTOBRE 2022

50 CENT, una delle figure più importanti del panorama hip hop americano, tornerà a Milano per un’unica e imperdibile data indoor!

Con oltre 30 milioni di album venduti in tutto il mondo 50 CENT si è affermato negli anni anche come imprenditore, attore e produttore, legando per sempre il proprio nome alla storia del rap con il clamoroso album di debutto “Get Rich or Die Tryin’” pubblicato nel 2003.

50 CENT sarà in concerto al Mediolanum Forum di Assago (Milano) il prossimo 22 ottobre 2022.

I biglietti per assistere allo show saranno disponibili da martedì 9 agosto alle ore 10:00 su Ticketone.

I dettagli della data:

50 CENT

Sabato 22 ottobre 2022

Milano, Mediolanum Forum

Apertura cancelli ore 19:00

BIGLIETTI:

https://www.ticketone.it/artist/50-cent/

Gold Circle: 120 € + d.p.

Parterre: 85 € + d.p.

Tribuna A e Tribuna Gold: 90 € + d.p.

Tribuna B: 70 € + d.p.

Tribuna C: 55 € + d.p.

Photo: Alex Const, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons