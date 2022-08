THE BIG PINK ANNUNCIANO IL TERZO LP E CONDIVIDONO IL NUOVO SINGOLO “RAGE”

I Big Pink, che recentemente hanno rilasciato un paio di singoli, dopo oltre dieci anni e mezzo dal loro sophomore, “Future This”, annunciano un nuovo LP, “The Love That’s Ours”, in uscita il prossimo 30 settembre via Project Melody Music.

Prodotto da Tony Hoffer (Beck, Air, Phoenix), il disco vede la partecipazione di numerosi ospiti tra cui Jamie T, Jamie Hince (The Kills), Nick Zinner (Yeah Yeah Yeahs), Ryn Weaver, Mary Charteris ed Ed Harcourt, solo per citarne alcuni.

Il frontman Robbie Furze dice del nuovo LP: “In qualche modo siamo arrivati qui! Il nostro disco sta per essere pubblicato. Grazie al cielo! Arrivare a questo punto è stato uno dei viaggi più folli della mia vita. Pensavo davvero che questo giorno non sarebbe mai arrivato. Mi sono perso, confuso, sono finito in tante tane di coniglio, a volte completamente alla cieca, tanto che ho quasi perso tutto ciò che è stato importante per me, tutto ciò che ho amato veramente. Questo disco simboleggia così tanto, è la mia bandiera in cima alla vetta. Dimostra che finalmente ho capito cosa è veramente importante. È la colonna sonora del mio viaggio per arrivare qui. È stato spaventoso, ma bello allo stesso tempo, pieno di divertimento, ma anche di terrore e tristezza. Il risultato è che sono incredibilmente orgoglioso del lavoro che ne è scaturito. Credo che queste siano le migliori canzoni che abbia mai scritto e sicuramente le più oneste. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questo disco, perché senza di loro non saremmo mai arrivati a questo punto e forse non sarei nemmeno qui. Grazie.”

Insieme all’annuncio del disco arriva anche un nuovo singolo, “Rage”, che potete ascoltare qui sotto.

Sempre Furze spiega: “Questa è stata la prima canzone che ho scritto con l’incredibile Ryn Weaver. Ho incontrato Ryn una sera a Los Angeles. Ci siamo trovati davanti a una stupida festa e credo che ci siamo davvero innamorati l’uno dell’altra. Non in senso sessuale, ma come fratello e sorella. Siamo rimasti svegli tutta la notte a chiacchierare di musica e a suonarci le nostre idee. Ci siamo capiti a vicenda, è stato magico. Ryn è probabilmente la persona più talentuosa con cui abbia mai avuto la fortuna di lavorare. Riesce a creare senza sforzo queste bellissime melodie, che le escono semplicemente fuori e la sua scrittura dei testi è fuori dal mondo. Io me ne stavo lì seduto a cercare di stare al passo con questo turbine di creatività. Lavoravamo a sessioni lunghissime, a volte di 12-18 ore, e lei non ci lasciava smettere finché il brano non era finito. “Rage” è nata da una di quelle sessioni. Abbiamo parlato a lungo del punto in cui ci trovavamo nelle nostre vite e di quanto il mondo fosse confuso, eravamo entrambi in difficoltà in amore e nella vita in quel momento e abbiamo pensato: arrabbiamoci contro questi sentimenti, riprendiamoci il potere. È davvero un brano “fuck you!”. È uno dei miei preferiti del disco”.

Photo Credit: Emma Ledwith