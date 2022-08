VIDEO: PERSONAL TRAINER

Abbiamo iniziato a seguire qualche mese fa i Personal Trainer: ora la band di stanza ad Amsterdam annuncia il suo esordio sulla lunga distanza, “Big Love Blanket” (pre-order), in uscita il prossimo 4 novembre.

Il disco viene anticipato dal nuovo singolo “The Lazer”, di cui potete vedere il video qui sotto.

Il frontman Willem Smit dice del pezzo: “”The Lazer” è stata una delle prime canzoni che abbiamo scritto insieme al gruppo. Per me “The Lazer” è sempre stato il mio grande inno dei Personal Trainer. Avevamo questa situazione di line-up mutevole in cui non volevo provare molto, quindi volevo fare canzoni che fossero molto facili da suonare. “Sai suonare un accordo di LA e un accordo di RE? Vuoi far parte della mia band?” era l’atmosfera. E questa è “The Lazer”.

È probabilmente la canzone più vecchia del disco, la maggior parte dei musicisti la odia – probabilmente perché la suoniamo quasi a ogni concerto e l’anno scorso l’abbiamo suonata per un’ora di fila durante il nostro show di 24 ore – ma mi è sempre rimasta impressa. Mi sembra una decisione logica inserirla nel nostro primo disco lungo.”

Dalla strumentazione esaltante ed energica, il pezzo gode dei vocals di Smit che ci ricordano lo stile di quelli di Damon Albarn nei primi Blur, prima di esplodere in un coro festoso e colorato: una perfetta combo tra melodie indie-pop ed elementi post-punk più sporchi, senza mai perdere il senso del totale divertimento.

Listen & Follow

Personal Trainer: Bandcamp | Spotify | Facebook