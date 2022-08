VIDEO: SHANNEN MOSER

A distanza di quattro anni dal suo sophomore, “I’ll Sing”, Shannen Moser è pronta per ritornare con un nuovo lavoro sulla lunga distanza, “The Sun Still Seems To Move” (pre-order), in uscita il prossimo 30 settembre via Lame-O Records.

Scritto e registrato tra il 2018 e il 2022, il disco è stato prodotto dalla stessa Moser insieme ad Alex Melendez, che si è anche occupato del mixing.

Iniziato come un semplice chitarra e voce, l’album si è poi arricchito dopo una perdita improvvisa nella vita di Shannen con arrangiamenti di banjo, sax, lapsteel, violoncello, fiati e synth e numerosi ospiti che hanno contribuito a costruirlo.

L’artista di Philadelphia dice del nuovo LP: “A un certo punto ho pensato: “Diamoci dentro”. Buttiamoci a capofitto nella tristezza del mondo. Volevo davvero fare una cosa che non avevo mai fatto prima, perché mi sentivo in un modo che non avevo mai provato prima… Essere in grado di avere uno spazio con i miei amici e fare un disco in cui mi è stato permesso di fare pienamente quest’arte di fronte a quel dolore, è stato davvero, davvero bello. Le mani che hanno toccato questo disco sono davvero speciali.”

Ad anticipare l’uscita ecco il singolo “Paint By Numbers”, di cui potete vedere il video qui sotto.

Spiega Shannen: “Ho scritto questa canzone in un momento in cui i giorni mi sembravano davvero come se si confondessero l’uno con l’altro. Stavo vivendo molti cambiamenti nella mia vita e la dicotomia di monotonia e caos allo stesso tempo mi confondeva davvero – le cose sembravano lente e in questo trovavo molto conforto nonostante la tristezza e l’incertezza. “Una serie di momenti tranquilli fa l’eternità”, tu rispondi – “Lasciarsi andare alla quiete di questo tipo di sentimenti può essere estremamente umiliante.” Questa canzone è in realtà un tentativo di gratitudine per le persone care della mia vita e per l’esperienza di essere in grado di calmare l’oscurità per gli altri.”

Mentre si muove su territori country-folk, l’artista statunitense utilizza una ricca strumentazione tra piano, chitarra e fiati, che sembra perfetta per accompagnare i sentimenti del brano e che le dà un tono importante: elegante e ricca di emozioni sincere!

Listen & Follow

Shannen Moser: Bandcamp | Spotify | Facebook