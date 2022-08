GUARDA IL VIDEO DI “EASY DOES IT”, IL NUOVO SINGOLO DI MARLON WILLIAMS

Il prossimo 9 settembre, via Dead Oceans, Marlon Williams pubblicherà il suo terzo LP, “My Boy”, che arriva a quattro anni e mezzo di distanza dal precedente, “Make Way For Love”.

“My Boy” è un disco vivido e dinamico, vivace, complesso e cinetico come la vita che svolge il suo interprete. “Ho sempre esplorato diversi elementi dei personaggi nella mia musica” – afferma Williams. “E penso che più mi avvicino alla recitazione, più trucchi imparo sulla rappresentazione e la presentazione. Sto cercando di far sì che i miei mondi si alimentino l’uno nell’altro il più possibile. Voglio diventare più coraggioso esplorando contesti mutevoli e nuovi modi di fare le cose.”

Ora il musicista neozelandese condivide un nuovo singolo, “Easy Does It” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Martin Sagadin e dallo stesso Williams.

“Ho sempre amato la personificazione di “Easy” da parte di Lee Hazlewood nella sua canzone ‘Easy and Me’; che bel modo di andare al sodo”, dice Marlon. “Ha funzionato per i greci, funziona anche per i Māori. Volevo che tutto in questa canzone fosse il più delicato possibile. Dall’intro in lap steel di Delaney Davidson, con i suoi accordi di sesta Pacifica, alla voce sussurrata, fino al morbido visualiser estivo che è una sorta di addendum al video di ‘My Boy’: i ragazzi, sudati per le giornate di scavi e balli, si lanciano nelle secche del porto di Lyttelton, sperando di attirare qualche povero marinaio verso una tomba acquatica”.

Photo Credit: Michael Coghlan from Adelaide, Australia, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons