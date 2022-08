“MINI” REUNION DEI BLACK SABBATH A BIRMINGHAM: OZZY E IOMMI ESEGUONO “PARANOID”

Ma che sorpresa! Le leggende dei Black Sabbath Ozzy Osbourne e Tony Iommi hanno emozionato i fan dei Commonwealth Games nella loro città natale, Birmingham, in Inghilterra, con l’esecuzione di “Paranoid” durante la cerimonia di chiusura della competizione di atletica tenutasi l’8 agosto.

L’esibizione ha segnato il primo live dei due mostri sacri da quando i Black Sabbath hanno tenuto il loro ultimo concerto nel febbraio 2017. Inoltre, è stata la prima esibizione dal vivo di Ozzy dopo quasi tre anni e la prima dopo aver subito un’importante operazione al collo all’inizio dell’estate.

30.000 fan in delirio per questa “mini” reunion dei Black Sabbath. Nonostante la miriade di problemi di salute che ha avuto negli ultimi anni (tra cui una grave caduta in casa e una battaglia in corso contro il morbo di Parkinson), la voce di Ozzy non ha affatto deluso. Ricordiamo che Ozzy si era esibito l’ultima volta agli American Music Awards nel novembre 2019, unendosi a Post Malone e Travis Scott per “Take What You Want”. Prima di allora aveva messo in stand-by il suo tour “No More Tours 2” proprio a causa dei suoi vari problemi di salute.

Osbourne e Iommi si sono recentemente riuniti in studio per registrare il brano “Degradation Rules”, pressente sul prossimo album di Ozzy, “Patient Number 9”, in uscita il 9 settembre.

Photo: Shane Hirschman, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons