THE BLACK ANGELS CONDIVIDONO IL NUOVO SINGOLO “WITHOUT A TRACE”

Dopo oltre cinque anni dal precedente, “Death Song”, il prossimo 16 settembre, via Partisan Records, i Black Angels realizzeranno il loro sesto LP, “Wilderness Of Mirror”.

Il nuovo disco, a quanto ci dicono le note stampa, perfeziona sapientemente l’attacco rock psichedelico della band di Austin con una serie di suoni e trame intriganti. La presenza di mellotron, archi e tastiere è più importante che in passato. The Black Angels hanno coprodotto il nuovo album, lavorando a stretto contatto con Brett Orrison (coproduttore) e l’ingegnere del suono dei Dinosaur Jr John Agnello, per ottenere qualcosa di fresco e nuovo pur conservando le loro classiche sonorità.

Ora il gruppo texano condivide un nuovo singolo, “Without A Trace”, che potete ascoltare qui sotto.

“È ancora possibile essere invincibili quando tutti gli altri sono sacrificabili?”. La band statunitense aggiunge: “Abbiamo sempre detto che se si può rapinare una banca con la nostra musica, allora siamo nel campo giusto. E anche se non perdoniamo le rapine in banca, l’idea da sola crea una colonna sonora anticipatrice e adrenalinica per la vostra mente”.

Photo Credit: Pooneh Ghana