TRACK: MUNA ILEIWAT

Muna Ileiwat è una musicista del New Jersey, ma di stanza a Londra: il prossimo 19 agosto, via Fear Of Missing Out Records, pubblicherà il suo primo EP, “Twenty-Seven”.

Il suo nuovo singolo si chiama “JOMO” e lo potete ascoltare qui sotto.

“”JOMO” è la gioia di perdersi. Questa canzone parla di me che non voglio mai uscire di casa. Mentre alcuni possono sperimentare la FOMO, questa canzone è per gli introversi, e glorifica la gioia di evitare gli obblighi sociali”, spiega Muna.

Con elementi elettronici leggeri, percussioni e chitarra, la statunitense costruisce un brano che mette in primo piano i sentimenti e la malinconia, arricchito da una strumentazione elegante, rilassata e gradevole.

Listen & Follow

Muna Ileiwat: Bandcamp | Spotify | Facebook