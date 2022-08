VIDEO: COMPLETIONS

Completions è il progetto di Shawn Alpay, noto per essere il violoncellista di gente come Father John Misty, Laura Stevenson, Whitney e How To Dress Well.

Alpay, che è anche produttore e in passato ha lavorato al Tiny Telephone, lo studio di John Vanderslice a Oaklan, California, ha sempre collaborato con progetti altrui e perciò non ha potuto mai concentrarsi sul proprio.

Il prossimo 23 settembre, via Stellar Cartography, arriverà però il suo debutto sulla lunga distanza, “I Needed Help” (pre-order), che vede la partecipazione di Dave Depper (Death Cab for Cutie), Kelly Pratt (Father John Misty, Beirut) e Laura Stevenson.

Interamente registrato dai musicisti nei loro home-studio, mentre il mondo era bloccato a causa della pandemia, il disco è stato poi mixato dallo stesso Alpay, mentre Adam Gonsalves (Elliott Smith, Sufjan Stevens) si è occupato del mastering.

Il suo nuovo singolo si chiama “Transplanting” ed è accompagnato da un video diretto da Jordan Henline.

Il musicista di Portland dice del suo nuovo pezzo: “Il mio amico Adrian ha compiuto 40 anni di recente e mi sono ritrovato a pensare a una festa in casa che organizzò molti anni fa nel suo appartamento del quartiere Mission di San Francisco, poco prima di trasferirsi in Sudafrica. Le emozioni di quella sera sono rimaste impresse nell’ambra e ricordo quanto sia stato facile rimanere amici di Adrian, anche se lui si trovava a mezzo mondo di distanza. Siamo ancora molto amici!”

Il brano si muove delicato tra territori indie-folk dalla strumentazione ricca e raffinata, mentre i sentimenti prendono il sopravvento, ricordandoci da vicino la musica sempre elegante e passionale di Andy Shauf: emozioni sincere e delicate!

Listen & Follow

Completions: Bandcamp | Soundcloud | Spotify | Facebook