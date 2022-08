“BURNING”, IL NUOVO SINGOLO DEGLI YEAH YEAH YEAHS, è STATO ISPIRATO DA GLORIA GAYNOR

C’è tantissima attesa per l’uscita di “Cool It Down”, il quinto LP degli Yeah Yeah Yeahs, che vedrà la luce, via Secretly Canadian, il prossimo 30 settembre dopo ben nove anni e mezzo dal precedente, “Mosquito”.

La frontwoman Karen O dice del nuovo album: “Il disco si chiama “Cool It Down” ed è tratto da una canzone meno conosciuta dei Velvet Underground. Ho detto ad Alex Prager, la cui foto abbellisce la copertina del disco, che la sua immagine parla di temi importanti nella musica e riassume come mi sento esistenzialmente in questi tempi!”

Oggi intanto la formazione di NYC ha condiviso un nuovo singolo, “Burning”, che potete ascoltare qui sotto: la band statunitense, durante un’intervista con Zane Lowe di Apple Music 1, ha dichiarato che la canzone è ispirata dall’inno senza tempo “I Will Survive” di Gloria Gaynor e da “Beggin'”, pezzo del 1967 di Frankie Valli.

