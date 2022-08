GUARDA IL VIDEO DI “KISS”, IL NUOVO SINGOLO DEGLI EDITORS

Il prossimo 23 settembre, via PIAS, gli Editors pubblicheranno il loro settimo album, “EBM”, che arriva dopo quattro anni e mezzo dall’uscita del precedente, “Violence”.

“Questo nuovo album è molto fisico. “EBM” è nato dall’idea di creare una connessione con il pubblico e di occupare uno spazio fisico. C’è anche, allo stesso tempo, una fisicità emotiva: un’urgenza e un senso di panico. C’è dell’agitazione. Anche nei suoi momenti più delicati, c’è sempre un fortissimo desiderio di avvicinarsi”, dice la band inglese.

Oggi il gruppo di Birmingham condivide un nuovo singolo, “Kiss” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da James Lockey, fratello del chitarrista Justin.

“L’idea di questo video è nata dal desiderio di fare qualcosa di semplice e astratto, che non andasse troppo a fondo nel testo o in una sorta di interpretazione letterale del testo. Si trattava piuttosto di usare il titolo per dare vita a un tema su cui lavorare, usando il movimento come mezzo principale. L’idea su cui sono approdato sarebbe stata quella di mostrare la storia di due anime che si attraggono e si respingono continuamente, senza mai unirsi del tutto… fino a quando alla fine soccombono all’intreccio, nel bene e nel male”, spiega James.

Vi ricordiamo inoltre che gli Editors, recentemente passati al Balena Festival di Genova, torneranno in Italia anche nel mese di ottobre con due date previste per giovedì 20 al Fabrique di Milano e per venerdì 21 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO).

Photo Credit: Rahi Rezvani