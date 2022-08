GUARDA IL VIDEO DI “VAULT OF HEAVEN”, IL NUOVO SINGOLO DEI PIXIES

Il prossimo 30 settembre, via BMG, i Pixies pubblicheranno il loro ottavo LP, “Doggerel”, che arriva a tre anni esatti di distanza dal precedente, “Beneath The Eyrie”.

Il frontman e chitarrista Black Francis ha detto del nuovo album: “Stiamo cercando di fare cose molto grandi, audaci e orchestrate. La roba punky mi piace molto suonarla, ma non si può creare artificialmente quella roba. C’è un altro modo per farlo, ci sono altre cose che possiamo fare con questa energia extra speciale che stiamo avendo“. Il chitarrista Joey Santiago ha aggiunto: “Questa volta siamo cresciuti. Non abbiamo più canzoni di meno di due minuti. Abbiamo piccole pause, arrangiamenti più convenzionali ma sempre con i nostri colpi di scena.“

Ora la storica band alt-rock di Boston condivide un nuovo singolo, “Vault Of Heaven”, accompagnato da un video diretto da Charles Derenne.

Photo Credit: Alejandro Jofré (djdroga), CC BY 2.0, via Wikimedia Commons