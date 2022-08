GUARDA L’INTERO SET DEI PAVEMENT AL PRIMAVERA SOUND 2022 DI BARCELLONA

Dopo due anni di tour rinviati a causa della pandemia, quest’anno i Pavement hanno potuto finalmente riunirsi.

Una delle date più attese era quella del 2 giugno, quando Stephen Malkmus e soci si sono esibiti al Primavera Sound di Barcelona.

Il loro lunghissimo set (ben 27 pezzi) non include solo hit quali “Cut Your Hair”, “Gold Sounds” o “Stereo”, ma anche brani come “Harness Your Hopes”, “Embassy Row”, “Transport is Arranged” e “Type Slowly”, che non erano stati suonati nel loro reunion tour del 2010.

Ora gli organizzatori del festival spagnolo hanno condiviso il video dell’intero set della band statunitense e lo potete vedere qui sotto.

Photo Credit: Fred Benenson from NYC, USA, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons