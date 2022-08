I BROKEN BELLS CONDIVIDONO I DETTAGLI DEL NUOVO LP “INTO THE BLUE”. ASCOLTA IL SINGOLO “SATURDAYS”

E’ finalmente ufficiale la data di uscita di “Into The Blue” (pre-order), il terzo LP dei Broken Bells: il disco, che sarà pubblicato da AWAL, vedrà la luce il prossimo 7 ottobre a oltre otto anni e mezzo di distanza dal precedente, “After The Disco“.

Brian Burton (aka Danger Mouse) e James Mercer degli Shins hanno inoltre condiviso la tracklist del disco e rilasciato un nuovo singolo, che arriva dopo “We’re Not In Orbit Yet…”, pubblicato a fine giugno.

Il brano, che si chiama “Saturdays”, è accompagnato da un video diretto da Johnny Chew.

“Into The Blue” Tracklist:

1. Into The Blue

2. We’re Not In Orbit Yet…

3. Invisible Exit

4. Love On The Run

5. One Night

6. Saturdays

7. Forgotten Boy

8. The Chase

9. Fade Away