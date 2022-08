LE HORSEGIRL RENDONO NOTO IL LIVE DI CHICAGO ESEGUITO PER IL LANCIO DEL LORO ALBUM D’ESORDIO

Le Horsegirl hanno condiviso un mini-concerto che riprende il loro concerto eseguito a Chicago per il lancio del loro album. Girato a giugno presso la Thalia Hall, il video di quasi 30 minuti – intitolato “Do You Want Horsegirl Or Do You Want the Truth?” – vede la band esibirsi di fronte al pubblico della città natale.

Il concerto ha avuto luogo poco dopo che le Horsegirl hanno pubblicato il loro disco di debutto in studio “Versions Of Modern Performance“, un album che è piaciuto molto anche alla nostra redazione.

Durante lo show, il gruppo ha eseguito una cover del brano dei Guided By Voices “As We Go Up, We Go Down”, tratto dall’album “Alien Lanes” del 1995 della band dell’Ohio.

Photo: Paul Hudson from United Kingdom, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons