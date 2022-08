PRIMO CONCERTO, DOPO 3 ANNI, PER GLI ARCTIC MONKEYS A ISTANBUL, IN TURCHIA. NELLA SETLIST ANCHE “POTION APPROACHING”

Sono tornati live gli Arctic Monkeys a Istanbul, in Turchia, ieri sera (9 agosto).

Il quartetto di Sheffield ha tenuto il suo primo concerto dall’aprile 2019 allo Zorlu Center PSM della città turca, con una scaletta di 21 canzoni che ha percorso un po’ tutta la loro carriera.

Gli Arctic Monkeys hanno eseguito anche “Potion Approaching” per la prima volta dopo 11 anni. Un Alex Turner in abito da sera ha detto alla folla “è bello vedervi tutti” prima di lanciarsi nel brano.

La band ha aperto lo show con classici come “Do I Wanna Know”, “Brainstorm” e “Snap Out Of It” e ha concluso la serata con “I Bet You Look Good On The Dancefloor” e “R U Mine?”. Nessun brano nuovo è stato eseguito.

