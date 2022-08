SONO 2 LE DATE ITALIANE PER WESTERMAN IN OTTOBRE

Il raffinato pop melodico di Westerman arriva per la prima volta in Italia in occasione di due date previste per il prossimo ottobre. Gli appuntamenti sono fissati per mercoledì 12 ottobre al Clan Destino di Faenza (RA) e giovedì 13 ottobre al GERMI, Luogo di Contaminazione di Milano. Lo show a Faenza è a ingresso gratuito, mentre le prevendite per l’appuntamento milanese sono disponibili su DICE.fm e l’ingresso è consentito ai possessori di tessera ACSI.

“Volevo fare qualcosa che fosse edificante“, dice Will Westerman a proposito delle origini del suo album di debutto “Your Hero Is Not Dead“, “volevo dire nel modo più scevro possibile che ci sono ragioni per sperare“. L’album parla di empatia e compassione, di lotta e liberazione, e di tutti i modi in cui prendono vita le nostre contraddizioni e lotte interne.

“Your Hero Is Not Dead” parla dell’esistenza di un essere umano riflessivo, che cerca di trovare una sorta di ordine e di speranza in un mondo disordinato e pieno di contraddizioni. “Ciò che mi ha spinto a suonare e comporre è stato ascoltare la musica di altre persone e sentire una sorta di comprensione umana, non espressa“, dice Westerman. “Mi piacerebbe poterlo trasmettere con la mia musica, essere parte di quella conversazione umana, creativa e spirituale“.

WESTERMAN

12 ottobre 2022 – Clan Destino – Faenza (RA)

Ingresso gratuito

13 ottobre 2022 – GERMI, Luogo di Contaminazione – Milano

Biglietti: euro 12,00 + prev.

Ingresso consentito ai possessori di tessera ACSI

Disponibili su DICE.fm

Per info: www.bpmconcerti.com