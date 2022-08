VIDEO: BUGGS

Le Buggs sono una band di stanza a Londra e hanno pubblicato finora solo una manciata di singoli.

Sotto contratto con la deliziosa Sad Club Records, il gruppo inglese prosegue ora il suo cammino con un altro nuovo brano, “Mother”, accompagnato da un video diretto dalla frontwoman Alice Western.

Dice Alice del nuovo pezzo: “Questa canzone è nata parlando di mia madre, ma alla fine ha riguardato anche me stessa e il concetto di maternità in generale. Guardando qualcun altro e il modo in cui affronta la vita, finisci per guardarti dentro ed esaminare anche il tuo modo di fare le cose. È un grido rivolto alle mie madri/donne del mondo che chiedono: “Come facciamo noi! Come si fa? Come facciamo a superarlo!””.

Vulnerabile, tranquillo e dalla strumentazione naturale e nostalgica, “Mother” ci riporta indietro a un folk di qualche decade fa, regalando emozioni intime e bella armonie.

