GUARDA IL VIDEO DI “GIVE ME GRIEF”, IL NUOVO SINGOLO DEI TITUS ANDRONICUS

Sono passati oltre tre anni dall’uscita di “An Obelisk”, il sesto album dei Titus Andronicus, ma ora la band punk-rock del New Jersey è pronta per ritornare con un nuovo LP, “The Will To Live”, in arrivo il prossimo 30 settembre via Merge Records.

Registrato all’Hotel2tango Studio a Montreal, il disco è stato co-prodotto dal frontman Patrick Stickles e da Howard Bilerman (Arcade Fire, Leonard Cohen) e vede il gruppo statunitense impegnato a realizzare il concetto di “Ultimate Rock”.

“A qualcuno sembrerà ironico che siamo dovuti andare in Canada per registrare l’equivalente di Born In The USA”, dice Stickles, “ma la ricerca dell’Ultimate Rock non conosce confini”.

Dopo “I’m (Screwed)”, rilasciato qualche settimana fa, ora i Titus Andronicus condividono un altro singolo, “Give Me Grief”, accompagnato da un video diretto da Ray Conception.

Il video del brano – un duetto tra Stickles e il precedente batterista Eric Harm – vede la band di Glen Rock impegnata in una danza sincronizzata su un tetto di New York.

