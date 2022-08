TRACK: GIRLPUPPY I Want To Be There

Come vi abbiamo annunciato qualche settimana fa, il prossimo 28 ottobre, via Royal Mountain Records, Girlpuppy pubblicherà il suo primo LP, “When I’m Alone”.

Dopo il recente singolo “Wish”, Becca Harvey condivide ora un altro pezzo, “I Want To Be There”, che potete ascoltare qui sotto.

“Ho scritto “I Want To Be There” sul dolore che ho provato quando il mio vecchio padrone di casa ha cacciato me e tre dei miei migliori amici dalla nostra casa dei sogni e tutti e tre i miei coinquilini si sono trasferiti a New York”, spiega la Harvey.

“Sono rimasta da solo ad Atlanta ed è stato un brutto momento per me. Ero senza lavoro e sentivo di non avere amici, il che mi ha spinto a chiedermi cosa ci fosse di sbagliato in me, facendomi precipitare nell’odio verso me stessa. Mi piace chiamarlo “l’inno all’odio di sé” dell’album”.

Pur malinconica, la canzone ha un’energia folk-rock descritta con una chitarra acustica potente, mentre la voce di Girlpuppy continua a essere dolce e dalle tonalità pop: una piccola perla, intima ed emotiva!

