ASCOLTA “AFTER DARK 4”, LA NUOVA COMPILATION DI ITALIANS DO IT BETTER

Italians Do it Better ha condiviso una nuova compilation, “After Dark”, arrivata al suo quarto capitolo.

Il disco contiene ben ventisette pezzi di artisti come Desire, Sally Shapiro, Causeway, Mothermary, Farah e tanti altri.

“È con immenso piacere ed eccitazione che condividiamo After Dark 4 con voi”, scrivono Johnny Jewel e Megan Louise della IDOB, che registrano insieme anche come Desire. “30 artisti provenienti da 11 paesi offrono 27 tracce per l’estate infinita dei vostri sogni. Le melodie, che durano poco meno di due ore, hanno fatto da colonna sonora ai nostri viaggi notturni settimanali tra il nostro studio nel deserto e i nostri uffici a Los Angeles. I ritmi hanno fatto la loro magia come armi segrete sul dancefloor nei nostri DJ set”.